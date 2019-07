Scherma, ai mondiali di Budapest due pugliesi e una lucana

Sono state diramate le convocazioni per la delegazione di atleti che rappresenteranno l’Italia ai Campionati del Mondo Assoluti in programma a Budapest dal 15 al 23 luglio 2019: ci saranno anche gli atleti foggiani Luigi Samele (bronzo alle olimpiadi di Londra) e Martina Criscio, entrambi gareggeranno nella sciabola nonchè la fiorettista lucana lucana Francesca Palumbo, in forza all’Aeronautica Militare.

Il programma della rassegna iridata inizierà il 15 luglio e vedrà i primi tre giorni dedicati alle fasi preliminari delle sei competizioni individuali; il 18 luglio arrivano le prime medaglie di spada femminile e sciabola maschile. Venerdì 19 luglio ci sono le finali individuali di spada maschile e fioretto femminile, mentre sabato 20 quelle sciabola femminile e fioretto maschile. Da lunedì 21 fino a mercoledì si passa alle gare a squadre.

In un comunicato diffuso dall’ufficio della Federscherma è specificato che «l'atleta potentina, esentata dalla fase di qualificazione nella prova individuale, debutterà venerdì 19 luglio, giorno in cui si assegnano le medaglie nell’arma convenzionale di punta. La prova a squadre di fioretto femminile, in cui Palumbo sarà impegnata con le compagne Elisa Di Francisca, Arianna Errigo ed Alice Volpi agli ordini del CT Andrea Cipressa, avrà inizio domenica 21 per concludersi lunedì 22 luglio.

Ai recenti campionati europei di Dusseldorf Francesca Palumbo ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara a squadre».