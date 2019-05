Inaugurata a Cassano pista di volo per le evoluzione acrobatiche

Una pista di volo che consenta di soddisfare la passione degli esperti di aeromodellismo. E’ l’ultima realizzazione dell’Ama team Bari (Associazione modellisti acrobatici) che ha inaugurato la struttura - autorizzata dall’Enac e dall’Aeronautica militare – a Cassano, in contrada Cristo Fasano. A tagliare il nastro, col presidente Alessandro Antico e i soci, c’erano il sindaco di Cassano, Maria Pia Di Medo e il numero uno dell’Aeroclub Bari, Gianfrancesco Pesce.

Applauditissime e seguitissime le evoluzioni dei modelli grazie all’arrivo di esperti provenienti anche da Calabria, Sicilia, Lazio ed Emilia Romagna. Previsti voli di prova gratuiti, per incrementare il numero di appassionati oppure, una volta iscritti all’associazione, voli gratuiti con istruttore e modello scuola offerti dall’Ama per imparare le prime tecniche di pilotaggio. Per informazioni: amateambari@gmail.com