Torna Festival inQuiete, ospite Alcott

ROMA, 24 SET - Torna il Festival 'inQuiete' dedicato alle donne che scrivono, alle lettrici e ai lettori. La terza edizione, dall'11 al 13 ottobre a Roma, vedrà protagoniste per tre giorni, lungo l'isola pedonale del quartiere Pigneto, autrici italiane, europee, statunitensi, indonesiane, curde e turche, tra le quali Kathleen Alcott, Valeria Ardone, Miriam Toews, Chiara Gamberale, Feby Indirani, Michela Marzano, Valeria Parrella. Ci sarà un incontro con Michela Murgia dedicato alla teologia femminista. Ospiti anche: Nadia Terranova, Miriana Trevisan, Simona Vinci, Loredana Lipperini, Annalena Benini, Cristina Cassar Scalia, Elisa Casseri, Gaja Cenciarelli, Concita De Gregorio, Nadia Fusini, Veronica Raimo, Lidia Ravera ed Elvira Serra. Nasce in questa edizione del festival, organizzato dall'Associazione Mia e dalla Libreria delle donne, Tuba Galassia inQuiete con incontri con le scrittrici nei locali e spazi culturali del Pigneto. In un reading di Iaia Forte, introdotto da Romana Petri, si ricorderà Elsa Morante.