Notte Taranta, Avitabile a Melpignano

LECCE, 3 AGO - Enzo Avitabile, Alessandro Quarta e Maurizio Colonna saranno tra gli ospiti dell'Orchestra Popolare diretta da Fabio Mastrangelo nel concertone per La Notte della Taranta il 24 agosto a Melpignano (Lecce). Completano un cast che conta già Elisa, Gué Pequeno e Salif Keita. Il concertone, per la prima volta in diretta su Rai2 e Rai Radio2, organizzato dalla Fondazione La Notte della Taranta, è una lunga maratona di musica dal vivo per la quale sono attesi oltre 150mila spettatori, con la direzione artistica di Daniele Durante. Il partenopeo Avitabile porterà suoni tra Salento e Napoli in un brano mai eseguito nei 22 anni della Notte della Taranta, "U Pecuraru", per celebrare l'amore che non è mai violento. Attesa l'esibizione di Quarta in "Pizzica indiavolata" di Luigi Stifani, violinista-barbiere di Nardò, un inedito che celebra il Salento. E "Taranta" è il brano che il virtuoso della chitarra Colonna suonerà con l'Orchestra Popolare.