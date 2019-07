Cavalleria Rusticana dal vivo nel Sassi

MATERA, 27 LUG - L'opera lirica, i Sassi come teatro naturale e i cittadini materani protagonisti di un processo creativo inedito. Elementi che danno vita allo spettacolo "Cavalleria Rusticana nei Sassi", nell'ambito del progetto "Abitare l'Opera", parte del dossier di candidatura di Matera 2019, Capitale europea della Cultura, coprodotto da Fondazione Matera Basilicata 2019 e Teatro di San Carlo di Napoli con la regia di Giorgio Barberio Corsetti. L'opera sarà in scena il 2 e 3 agosto a Matera è si offrirà al pubblico in due momenti: nel primo, un Prologo sui Sassi itinerante, con partenza da Piazza San Pietro Barisano, dal titolo "I sette peccati capitalisti", accesso ore 17:30 con Passaporto per Matera 2019 e prenotazione. Il secondo momento dello spettacolo, sarà la messa in scena dell'opera lirica "La Cavalleria Rusticana" di Pietro Mascagni nel suggestivo scenario di Piazza San Pietro Caveoso e presso la Chiesa di Santa Maria di Idris, con accesso ore 20:30 con Passaporto per Matera 2019 e prenotazione.