Guanciale, racconto sopravvissuti sisma

ROMA, 3 APR - L'attore abruzzese Lino Guanciale, tra i più amati del pubblico Rai per tante fiction di successo, poteva trovarsi all'Aquila il giorno del terremoto che 10 anni fa rase al suolo la città, il fato ha scelto diversamente per lui. "Io - racconta al telefono dall'ANSA - sono nato ad Avezzano, a una manciata di chilometri, anche se già vivevo a Roma tornavo spessissimo, come continuo a fare oggi, nella mia città d'origine. Proprio in quella giornata fatidica mio fratello aveva una partita... I programmi sono cambiati all'ultimo minuto, come accade". Rai2 dedicherà al tragico anniversario il film documentario L'Aquila, 03:32 - La generazione dimenticata, in onda il 5 aprile in prima serata, con Guanciale voce narrante, prodotto da Stand By Me con Rai Cinema, con la regia di Dario Acocella. Ripercorrerà gli avvenimenti di quella terribile notte del 2009. Guanciale, camminando tra le strade della città, condurrà gli spettatori nei luoghi simbolici della vicenda, incontrando e intervistando i sopravvissuti.