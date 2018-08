Miniserie su Jacko da libro Frank Cascio

NEW YORK, 30 AGO - Una miniserie su Michael Jackson ispirata all'amicizia ultraventennale con Frank Cascio. Lo rivela il New York Post. Il progetto e' basato su un adattamento del libro del 2011, 'My Friend Michael: An Ordinary Friendship With an Extraordinary Man' (Il mio amico Michael: un'amicizia ordinaria con un uomo straordinario), scritto appunto da Cascio e dovrebbe andare in produzione a partire dall'autunno. Lo scrittore incontro' Jackson nel 1984 quando aveva solo cinque anni. Nei successivi 25 anni lui, con la sua famiglia, ha girato il mondo con la star diventando anche suo assistente. Nel suo libro offre un racconto estremamente personale del Michael Jackson che conosceva. In un'intervista di qualche anno fa Cascio rivelo' che la popstar andava a fare visita alla sua famiglia in New Jersey per godersi un po' di vita normale.