Lo spettacolo della fantascienza con «La Guerra dei Mondi» firmata da Steven Spielberg

Ray Ferrier è un operaio portuale residente in un piccolo borgo del New Jersey. Divorziato dalla moglie Mary Ann, riceve i figli Rachel e Robbie in custodia per il fine settimana, che la donna trascorrerà a Boston con il nuovo fidanzato Tim e i suoi genitori. Lo stesso giorno si forma in cielo una nube a muro che scaglia a terra dei potenti fulmini, disattivando tutti gli apparecchi elettronici ed elettromeccanici della zona, inclusi orologi e autovetture...

Appuntamento col grande cinema stasera alle 21.15 su Novr con La guerra dei mondi (War of the Worlds), film del 2005 diretto da Steven Spielberg. Tra gli interpreti, Tom Cruise, Dakota Fanning, Justin Chatwin, Miranda Otto e Tim Robbins. Prodotto e distribuito da Paramount e DreamWorks, il film, basato sull’omonimo romanzo del 1897 scritto da H. G. Wells, alta tensione e spettacolarità fu candidato a tre premi Oscar.

Ma torniamo alla storia. Ray (Cruise) cerca di capire cosa stia succedendo, ma all’improvviso il terreno inizia a tremare. Si formano grandi crepe e dal sottosuolo fuoriesce una gigantesca macchina aliena tripode che con un raggio laser incenerisce chiunque e ogni cosa incontri sul suo cammino. L’uomo riesce a scampare al disastro, visibilmente sconvolto fugge con i figli con un’auto appena riparata su cui ha caricato provviste e si porta dietro anche la sua pistola. Arriva nella casa dell’ex moglie (Fanning), non vi trova nessuno e le reti telefoniche sono fuori uso. Il mattino seguente Ray trova la carcassa di un Boeing 747 precipitato proprio vicino all’abitazione e, nel chiedere informazioni a una giornalista, viene a conoscenza di altre macchine aliene che dal sottosuolo stanno demolendo altri centri abitati. Da qui prende il via la feroce battaglia contro gli alieni.