Anche quest’anno Lundini ci mette «una Pezza» nello show del mercoledì

«Una pezza di Lundini» torna con una nuova stagione, da oggi alle 23.30 su Rai 2.

Condotto da Valerio Lundini con Emanuela Fanelli, vedrà ancora una volta la partecipazione in studio della band dei Vazzanikki.

Anche quest’anno le puntate saranno una diversa dall’altra (tranne un paio che probabilmente si somiglieranno). Lo show satirico di Giovanni Benincasa e Valerio Lundini è diventato in poco tempo un vero e proprio cult: ha raggiunto picchi di oltre settecentomila spettatori sul lineare e su RaiPlay è da subito rientrato nella vetta dei dieci tra i titoli più seguiti.

«La terza edizione di “Una pezza di Lundini” non so se sarà meglio della prima e della seconda. Ma una cosa è certa, è molto peggio della quinta» dichiara Valerio Lundini.

Ogni puntata, come nel biennio precedente, sarà diversamente bella. «Una pezza di Lundini», prodotto da Rai 2 con la collaborazione di Stand By me, è un programma «supponente» di Giovanni Benincasa e di Valerio Lundini, con Emanuela Fanelli, a cura di Daniela di Mario, produttore esecutivo Rai Roberta Bellagamba, produttore esecutivo Stand by me Claudia Santilio, regia di Cristian Di Mattia.

Il programma si basa su una idea semplice: Valerio Lundini rimpiazza una trasmissione che, per vari motivi, non può andare in onda, mettendoci appunto una pezza. L'attore deve raccapezzarsi tra ospiti, interviste, stacchi di regia. Il programma è ispirato alla corrente dell’anti-comedy e nacque nel 2020 in base alla necessità di ripensare un precedente show visto lo scoppio della pandemia.