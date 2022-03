Dante, giornata nazionale tra i programmi in onda la «Lectura» di Carmelo Bene

Un giorno intero per approfondire l’opera, la vita e il contesto culturale del poeta italiano più famoso del mondo. La Rai, il 25 marzo, per la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri propone su radio, tv e web contenuti di alto profilo culturale e divulgativo oltre a momenti in tema nei programmi generalisti e uno spot istituzionale.

Su Rai 1 «Uno Mattina» e su Rai 2 «I fatti vostri» daranno spazio alla ricorrenza e su Rai 3 «Passato e Presente» si occuperà di Dante e della sua Commedia. Rai Storia con «Cronache dal Medioevo» svelerà il Dante guerriero mentre in «Italia. Viaggio nella bellezza - Dante, antico e onorevole cittadino di Firenze» si cercherà di capire come fu recepito e valutato il poeta nella sua stessa città nel Trecento. «Il Giorno e la storia» proporrà una puntata a tema.

Ampio spazio anche alle letture di grandi attori: sarà infatti riproposta la Lectura Dantis di Carmelo Bene, registrazione della performance del 1981 a Bologna, e una serie di 7 puntate di «Gassman incontra Dante». In «Nel mezzo del cammino» saranno gli allievi del centro Sperimentale di Cinematografia e dell’Accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico a recitare le terzine in 14 pillole. Il percorso umano e artistico del poeta fiorentino sarà ripercorso dal professor Alessandro Barbero in «Alighieri Durante, detto Dante. Vita e avventure di un uomo nel Medioevo».

Rai Scuola per il 25 marzo ha selezionato programmi e contenuti per conoscere meglio non solo Dante ma anche i suoi contemporanei e la società dell’epoca.