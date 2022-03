Carmelo Bene 20 anni dopo: ecco l’antologia delle sue apparizioni in tv

In occasione dei 20 anni dalla scomparsa del grande attore, regista, drammaturgo e scrittore Carmelo Bene, il 16 marzo 2002, Rai Teche propone da oggi su RaiPlay una ricca antologia delle sue apparizioni in qualità di ospite di trasmissioni televisive del Servizio Pubblico.

Attraversando programmi nazional-popolari come «Domenica in», dove fu ospite in due diverse occasioni rispettivamente con Corrado e Pippo Baudo, «Blitz» con Gianni Minà, «Il portalettere» e «Il Laureato» con Piero Chiambretti, «Macao» con Alba Parietti, fino a «Il processo del lunedì», la sua ironia tagliente, le sue riflessioni argute e le sue provocazioni lasciano un segno indelebile nella storia della televisione italiana consentendo a milioni di spettatori di conoscere il suo genio irriverente. Concedendosi al mezzo televisivo, Carmelo Bene si lascia sedurre da quella che in uno dei suoi interventi definisce «una bella prostituta viva» che può forse concedere qualche occasione per «sgambettare il senso» e violare i codici del linguaggio, a differenza del cinema che bolla come una forma espressiva irreparabilmente «morta». Particolarmente interessanti sono anche le numerose occasioni di confronto tra Carmelo Bene e giornalisti, critici e studiosi della sua opera. Tra tutte, da segnalare, la celebre puntata di «Mixer Cultura“ del 1988 dove, incalzato da Arnaldo Bagnasco, partendo dalle posizioni di Antonin Artaud contro il teatro di scena Bene si scontra con i critici Guido Almansi, Renzo Tian, Giovanni Raboni e Guido Davico Bonino in difesa di un teatro del «depensamento» al cospetto di Maurizio Grande e Jean Paul Manganaro