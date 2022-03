Tra i «Fantastici 4» chi sarà il nuovo dei «Masterchef»?

Carmine, Christian, Lia e Tracy: ecco i «Fantastici 4» di MasterChef Italia, i protagonisti della serata finale. Tra loro c’è il vincitore di questa stagione: solo uno realizzerà il proprio sogno e vincerà l’edizione più cosmopolita del cooking show prodotto da Endemol Shine Italy per Sky. Stasera alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW (disponibile anche on demand) andrà in scena l’atto finale di una sfida combattuta a colpi di talento e creatività ai fornelli, tra ospiti illustri e cucine stellate, con un percorso ricco di colpi di scena, emozioni e, soprattutto, di amore per la cucina.

I tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno prima selezionato e poi valutato 20 aspiranti chef che, nei piatti e non solo, hanno portato le loro storie provenienti da tutto il mondo, e ora sono pronti a indossare l’abito delle grandi occasioni per eleggere l’undicesimo MasterChef italiano. In palio, per lui, 100.000 euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette e di accedere ad un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Gli aspiranti al titolo sono quattro ragazzi giovani che in comune hanno una grande passione e una solida determinazione, ad accompagnare quattro storie importanti e molto diverse tra loro in cui la cucina è sempre la protagonista.

Carmine è uno studente 18enne della provincia di Salerno all’ultimo anno del liceo scientifico. Christian ha 20 anni, vive in provincia di Torino dove studia ingegneria chimica alimentare ed è affetto dalla sindrome di Asperger; Lia è una bancaria 30enne della provincia di Verona; Tracy, 28enne nata in Nigeria e cameriera di sala in provincia di Verona, anche lei in gara in prima linea, è una ragazza creativa e molto legata alle proprie origini anche in ambito culinario.