Sanremo 2020, Leo Gassmann vince per la sezione Giovani: la serata minuto per minuto

Oggi la scaletta consegnata in sala stampa non riportava un orario di chiusura, anche se le soffiate volevano la fine della quarta puntata del Festival di Sanremo alle 2.25. Se dobbiamo trovare un difetto a questa 70esima edizione, ça va sans dire, è proprio la durata di ogni sera (addirittura dopo le 2 i dati Auditel non vengono più rilevati), ma con 24 artisti in gara (28 compresi i Giovani) è anche vero che certe tempistiche sono necessarie. Si parte con la gara dei Giovani, il primo duello lo passa Tecla, che manda a casa Marco Sentieri e il suo brano sul bullismo, il secondo se lo aggiudica Leo Gassmann, sconfiggendo Fasma.

Entra Fiorello travestito da Coniglio, dal programma "Il cantante Mascherato", condotto da Milly Carlucci, ma sotto la maschera ha anche la parrucca bionda, e ripropone l'imitazione di Maria De Filippi: «Domani vado in sala stampa - ricorda Fiore - mi daranno il premio del 'Lumino funerario d'oro'», facendo riferimento ai piccoli vasi sui tavoli dei giornalisti.

Il premio della critica Mia Martini (sezione Nuove Proposte) va agli Eugenio in via di Gioia (secondo posto Leo Gassmann, terza Tecla). Il premio della sala stampa Lucio Dalla va a Tecla (sezione Nuove Proposte), secondo posto per gli Eugenio in via di Gioia, terzo Leo Gassmann.

Leo Gassmann è il vincitore della categoria Nuove Proposte di Sanremo 2020.