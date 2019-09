Il comandante logistico Figliuolo in visita alla Brigata Pinerolo

ll comandante logistico dell’Esercito, generale Francesco Paolo Figliuolo, ha visitato alcuni reparti della Brigata meccanizzata “Pinerolo”. Il generale Figliuolo, accompagnato dal comandante dei Trasporti e materiali dell’Esercito, maggior generale Arnaldo Della Sala, è stato accolto presso l’82° Reggimento fanteria “Torino” dal comandante della “Pinerolo”, generale Francesco Bruno. L’82° Reggimento, che ha la sua sede a Barletta, è stato il primo reparto in Italia a essere alimentato con il veicolo blindato Medio a 8 ruote motrici “Freccia”, interamente digitalizzato e dotato di apparati che gli permettono di essere il fulcro delle connessioni tra soldati, piattaforme robotiche aero-terrestri e sistemi di comando e controllo. Successivamente il comandante logistico si è recato ad Altamura presso il 7° Reggimento bersaglieri.

Presso i reggimenti, l’alto ufficiale ha ricevuto un aggiornamento sugli aspetti di carattere logistico direttamente correlati alle principali attività operative e addestrative che vedono e vedranno intensamente impegnati i reparti. Ciò nell'ottica di un rafforzamento della sinergia di tutti gli attori coinvolti nelle delicate fasi del supporto logistico ai veicoli (acquisto di ricambistica, lavorazioni all'interno dei poli di mantenimento, squadre a contatto presso i reggimenti, formazione del personale e supporto logistico dell’industria). Nel corso della visita, il generale Figliuolo ha sottolineato come il comando logistico abbia rivolto un’attenzione particolare sul potenziamento degli enti dipendenti del sostegno generale che, per expertise e vicinanza anche areale alla “Pinerolo”, garantiranno il supporto manutentivo. Al termine dell’attività, il comandante logistico ha avuto modo di salutare il personale militare e civile complimentandosi per il lavoro svolto.