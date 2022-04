Maltempo, il colpo di coda dell'inverno porta la neve a Potenza

Una spolverata di neve nel Potentino e vento e pioggia in Puglia: ecco gli ultimi scampoli del freddo che si abbattono a Mezzogiorno. Ma se il colpo di coda dell’inverno al Sud crea preoccupazione per alcune coltivazioni, prese dal freddo o rovinate dalle folate, è pur vero che l’arrivo delle precipitazioni salva le semine.

All’inizio di una primavera con 1/3 in meno di rovesci, si è riusciti quindi a recuperare in Puglia 5,6 milioni di metri di acqua negli invasi artificiali, in meno di una settimana. È quanto afferma la Coldiretti Puglia, sulla base dell’Osservatorio dell’ANBI, in riferimento alle piogge (tanto attese in Puglia dagli agricoltori) che hanno riempito in cinque giorni gli invasi con un recupero del 6% di acqua, portando la differenza negativa al -15,76% dei volumi invasati, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.