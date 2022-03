Lavoro nero, scoperte cinque posizioni irregolari a Maratea

POTENZA - Cinque lavoratori in nero sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza nella zona di Maratea, nel Potentino, durante controlli in una panetteria e in un ristorante. Dei cinque, tre non avevano il permesso di soggiorno in Italia e uno percepiva l’indennità di disoccupazione. I militari delle fiamme gialle hanno deciso sanzioni pecuniarie a carico dei datori di lavoro da 39 mila e 130 mila euro; per il lavoratore che percepiva la disoccupazione è stata avviata la procedura per il recupero delle somme mentre per i tre lavoratori senza permesso di soggiorno - che saranno rimpatriati - è stata decisa la denuncia dell’imprenditore per impiego di manodopera clandestina.