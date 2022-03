Potenza, tentato omicidio in carcere: confermate le condanne

POTENZA - La Corte d'Appello di Potenza ha confermato la condanna a 13 anni di reclusione per Rosa Della Corte e Yesenia Veronica Gambino, imputate per tentato di omicidio: nel dicembre 2015 le due donne, detenute nella casa circondariale del capoluogo lucano, cercarono di uccidere un’assistente capo della polizia penitenziaria.

La notizia della sentenza - che ha confermato quella emessa in primo grado dal Tribunale di Potenza - è stata resa nota dall'avvocato Savino Murro, difensore della donna, addetta alla sorveglianza e aggredita mentre era «sola in servizio nell'intero reparto femminile».

Lo stesso avvocato si è detto «soddisfatto della pronuncia della Corte che ha confermato integralmente le responsabilità per quella gravissima aggressione che, solo per la pronta reazione della vittima, non è sfociata nell'intento omicidiario».