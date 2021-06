Calcio, Gallo confermato sulla panchina del Potenza

POTENZA - Fabio Gallo resterà sulla panchina del Potenza anche per il prossimo campionato di serie C. Lo ha annunciato, con un videomessaggio, il presidente della società rossoblù, Salvatore Caiata.

«Con Gallo e con il suo staff - ha aggiunto Caiata - vogliamo portare avanti il percorso avviato nei mesi scorsi": l'allenatore lombardo, giunto in Basilicata all’inizio dello scorso mese di febbraio, quando la formazione rossoblù era nella piena zona play out del girone C, l’ha condotta alla salvezza diretta. «Dopo aver completato le procedure per l’iscrizione - ha concluso il presidente del Potenza - lanceremo anche la campagna abbonamenti». Per i lucani sarà il quarto campionato consecutivo in serie C.