Luci e street art: a Potenza la Parata dei Turchi cambia forma

Potenza - A causa della pandemia, la «Storica parata dei Turchi» - la manifestazione con centinaia di figuranti che si svolge annualmente a Potenza, il 29 maggio, vigilia della festa di san Gerardo, patrono della città - quest’anno non andrà in scena, ma l’amministrazione comunale del capoluogo lucano ha messo in piedi un programma artistico e culturale che coprirà i prossimi 12 mesi. È quanto hanno spiegato stamani, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa, l'assessore comunale alla cultura, Stefania D’Ottavio, e i componenti del Comitato tecnico scientifico della Parata.

«Per questo anno abbiamo immaginato degli eventi - ha detto l'assessore - talmente ben strutturati, spettacolari, e con un impatto così notevole, che non vanno considerati alternativi alla Parata, ma come una madre da cui generare eventi, che produrranno altri eventi per tutto l’anno. Il fulcro principale è "la luce" ovvero la radice della Lucania, terra di luce: tutto avrà questo tema. Al momento abbiamo immaginato un grande evento di arte contemporanea, due appuntamenti sul digitale, e uno che propone la 'street art', su cui la città di Potenza è stata pioniera, con una serie di installazioni. Tutto fino al 2022 quando si svolgerà, in forma strepitosa, la prossima Parata».

Gli abiti della Parata saranno inoltre esposti negli esercizi commerciali della città, ha detto uno dei componenti del Comitato, Rosario Angelo Avigliano: «La sfilata in presenza non era immaginabile - ha proseguito - e dallo scorso giugno, quando ci siamo insediati, abbiamo ragionato sulle innovazioni, ma con la seconda ondata del Covid abbiamo capito che la Parata non si sarebbe svolta, ma con il contributo creativo del comitato abbiamo progettato l’evento in considerazione del Covid».