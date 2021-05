Incidente sulla Basentana, traffico in tilt

Potenza - Incidente sulla Basentana tra le uscite di Potenza Ovest e Potenza Centro. Un'automobile che viaggiava in direzione Metaponto è finita contro il guard rail. Ferito il conducente, trasportato all'ospedale San Carlo dal personale del 118. Sul posto vigili del fuoco e agenti della Polizia stradale. Disagi alla circolazione: rallentamenti e code inevitabili. Ancora da chiarire le ragioni che hanno deviato la traiettoria del veicolo. L'uomo, in ogni caso, non è in pericolo di vita.