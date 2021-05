Satriano di Lucania, valorizzati a fini turistici i 140 murales

Satriano di Lucania - I 140 murales che colorano le facciate di tante case di Satriano di Lucania, in provincia di Potenza, fanno parte dal 6 maggio del «Museo a cielo aperto dei dipinti murali di Satriano di Lucania», istituto dalla giunta comunale «come luogo di cultura pubblica permanente».

Lo scopo della decisione è di «preservare e valorizzare» un patrimonio - accumulato a partire dagli anni '80 per iniziativa di un gruppo di artisti locali e dell’amministrazione comunale -. che «è diventato un simbolo del paese». Il Museo richiederà "interventi di manutenzione, restauro e catalogazione, nonché valorizzazione e promozione con la realizzazione di tour, mappe, siti internet, diffusione delle informazioni e contatti con soggetti operanti in campo turistico».

Il Comune di Satriano di Lucania vuole farne «un importante attrattore dell’area della Valle del Melandro», con un «servizio di guida sempre garantito e un infopoint": l’obiettivo finale è candidare i murales a «patrimonio culturale nazionale», oltre a giungere ad un «apposito regolamento per disciplinare il rapporto tra il museo stesso e i proprietari di edifici e spazi su cui siano presenti dipinti murali».