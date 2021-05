Vaccini in Basilicata, Bardi: «In arrivo sanzioni severe contro i furbetti»

POTENZA - Le autocertificazioni presentate per far vaccinare coloro che si occupano degli anziani non autosufficienti «saranno trasmesse alla Guardia di Finanza per i dovuti controlli. Auspico sanzioni severe contro i furbetti»: lo ha annunciato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

«È vero - ha spiegato - che la piattaforma consente l'aggiunta dei caregiver, ma aggiungerli non può essere automatico: l’autocertificazione limita la possibilità a fattispecie e patologie ben precise. Chi non vi rientra non può ricevere il vaccino». Bardi ha lanciato un «appello al senso civico di tutti».