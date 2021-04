Cavi di rame rubati nel Potentino: carabinieri arrestano 9 persone in Puglia

I Carabinieri del comando provinciale di Potenza stanno eseguendo in Puglia nove ordinanze di custodia cautelare, in carcere e agli arresti domiciliari, nei confronti di appartenenti ad una banda specializzata nei furti di rame. Gli arresti sono avvenuti nelle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani. Gli indagati sono accusati di concorso in furto aggravato e continuato di cavi di rame di proprietà dell'Enel. I furti sono avvenuti nelle zone rurali del Vulture-Melfese, in provincia di Potenza.