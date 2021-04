Potenza. prende fuoco capannone agricolo: intervento dei vigili del fuoco

POTENZA - I Vigili del fuoco del Comando di Potenza sono intervenuti in contrada Valle in Casa nel comune di Ruoti per incendio capannone agricolo. Una volta sul posto hanno trovato il capannone completamente avvolto dalle fiamme.

All'interno del capannone delle balle di fieno ed alcuni attrezzi agricoli completamente distrutti, l'elevata temperatura sprigionata dall'incendio ha letteralmente deformato la struttura in acciaio.

L'opera di spegnimento è servita a contenere l'incendio e ad evitare di compromettere strutture presenti nelle immediate vicinanze. I Vigili del fuoco sono intervenuti con un'autopompa, un fuoristrada e due autobotti per un totale di sette unità.

Sul posto anche i Carabinieri.