Benessere e smart working, anche gli inglesi pronti a investire su Latronico

Latronico, primo «Wellness smart village» in Italia. Un antico borgo della Basilicata tutto dedicato al benessere e allo smart working. Se prima della pandemia c’era il lavoro di ufficio e il benessere andava cercato altrove, in Basilicata le due cose possono viaggiare insieme. E dopo l’investimento russo di 23,5 milioni di euro nell’ambito dell’Accordo di Programma siglato con il Ministero dello sviluppo economico per la riqualificazione e l’ampliamento del complesso turistico e termale di Latronico, ora sono gli inglesi a investire nel centro lucano. Gli ingredienti ci sono tutti: un borgo antico, immerso nel Parco Nazionale del Pollino, tra il Monte Alpi e le coste del Tirreno, con le sue Terme Lucane, note fin dall’antichità per i potenti rimedi curativi, tra boschi millenari e sentieri da riscoprire. È da questo mix che nasce un nuovo modello di vita e di benessere investendo nella rigenerazione territoriale sostenibile.

In questa direzione va l’accordo firmato tra il Comune di Latronico e il gruppo inglese Its Italy, in partnership con Geolander.it e Rurarity, per il rilancio immobiliare, residenziale, commerciale e turistico del borgo lucano attraverso l’attrazione organizzata di investimenti esteri e nazionali. Un modello di sviluppo e rilancio sostenibile dei borghi italiani, puntando non solo su investitori e acquirenti immobiliari, ma anche sul supporto alle micro imprese del territorio; il tutto in sinergia con la pubblica amministrazione.

In sostanza, la nuova modalità in smart working consente di lavorare con il digitale anche da luoghi, un tempo ritenuti remoti. Anche dalla piccola Latronico, usufruendo di una serie di vantaggi, dal poter praticare attività termali di benessere e recupero psicofisico, al fare sport di mare e montagna, spaziando in un microclima che va dai 600 ai 1300 metri sul livello del mare. Il borgo diventa così una sorta di ufficio diffuso con connessione a fibra ottica e servizi di work life balance, coniugando vita privata e lavoro. E servizi di green mobility.

«Questo accordo - ha sottolineato il sindaco di Latronico Fausto De Maria - rappresenta un tassello importante per portare Latronico a essere una Città del Benessere a 360° e promuovendo al contempo un modello innovativo e sostenibile di sviluppo, in grado di rendere attrattivo, anche in un’ottica smart, tutto il nostro stupendo territorio».

«La mia visione del turismo - ha ribadito il sindaco - è tutta orientata sul wellness, il benessere, che sarà determinante nelle scelte di mobilità del futuro. Dal 2012 mi sto muovendo in questa direzione, perché si viene a Latronico per rigenerarsi. Il concetto di termalismo è ormai superato. Prima, quando si parlava di terme si pensava solo agli anziani, ora abbiamo strutture all’avanguardia, con percorsi sensoriali, naturopatia e ampi spazi verdi e guardiamo anche a giovani e famiglie. Prevenzione, riabilitazione, salute, ma soprattutto un concetto più ampio dello star bene. È molto importante avere investitori che puntano sulla città del benessere fisico e psichico per poter poi puntare sullo sviluppo autopropulsivo».

Con il 50% di patrimonio immobiliare vuoto e il forte spopolamento, De Maria prima che scoppiasse la pandemia, ha abolito le tasse comunali per 10 anni agli ultra 65enni che decidevano di tornare a vivere a Latronico. E ci sono stati rientri nella terra di orgine, ma anche tanti residenti di altre regioni che hanno scelto la serenità della città termale. Ora con il progetto inglese si prevede la rigenerazione di almeno 10 immobili del borgo di Latronico. Si partirà con la rilevazione e il mapping digitale degli immobili che permetterà a tutti gli attori in campo di avere dati georeferenziati, misurazioni millimetriche, capacità di progettare le ristrutturazioni anche a distanza e far osservare gli immobili ai potenziali acquirenti o investitori in tutte le fasi di lavorazione.

«Con Latronico - ha spiegato Matteo Cerri di Its Italy - grazie ai nostri partners, integreremo offerta wellness & smart village e interventi di rigenerazione che utilizzano le tecnologie più avanzate per il massimo rispetto del territorio e del contesto urbano».