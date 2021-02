Potenza, omicidio Abruzzese: autore in carcere dopo condanna a 18 anni

POTENZA - Dopo la conferma della condanna a 18 anni di reclusione per l’omicidio di Donato Abruzzese, avvenuto a Potenza nel 2013, Dorino Stefanutti «si è presentato spontaneamente» nella questura del capoluogo ed è stato trasferito nel carcere della città.

donato abruzzese

La condanna di Stefanutti da parte della Corte di Assise di Appello di Salerno è stata confermata nei giorni scorsi dalla Corte di Cassazione. Stefanutti, considerato un «esponente della criminalità organizzata lucana», era sottoposto a «stretti controlli» da parte della Polizia «già nei giorni precedenti la sentenza». L’omicidio avvenne nella notte fra il 28 e il 29 aprile 2013: contro Abruzzese furono esplosi undici colpi di pistola nell’androne del palazzo dove abitava, in via Parigi. Stefanutti si costituì alcuni giorni dopo il delitto, che ebbe come movente un regolamento di conti fra i due.