Covid Basilicata, altri 76 casi su 1.587 test (4%): anche 4 morti e 99 guariti

Altri 76 nuovi contagi in Basilicata (su 1.587 tamponi), 4 morti e anche 99 nuove guarigioni. E' questo in sintesi il bollettino fdi aggiornamento Covid 19 nella Regione Basilicata.

Dei 76 nuovi casi, 68 sono residenti in Basilicata, e i centri con maggiori positività sono Potenza (12) e Lavello (11), mentre negli altri casi si contano da 1 a 4 positivi in diversi comuni.

Inoltre, sono decedute 4 persone: 1 residente a Castelgrande, 1 a Lavello, 1 a Matera, 1 a Tito.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.756 (5.788 all’ultimo aggiornamento a cui si aggiungono 68 positivi residenti e si sottraggono 96 residenti guariti e 4 persone decedute) di cui 5.655 in isolamento domiciliare.

Sono 3.838 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 224 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 101: a Potenza 35 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 4 in Terapia intensiva, 27 in Pneumologia e 7 in Medicina d’urgenza dell’ospedale San Carlo; a Matera 15 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 4 in Terapia intensiva e 9 in Pneumologia dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 176.525 tamponi, di cui 164.291 risultati negativi.