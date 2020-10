Petrolio, Total: «A Tempa Rossa produzione a 45mila barili»

POTENZA - La produzione nel centro oli di Tempa Rossa della Total è arrivata «intorno ai 45 mila barili al giorno": lo ha annunciato la stessa società, annunciando che è stata caricata «la prima autobotte di zolfo liquido e sono operativi i trasferimenti di tutti i prodotti (greggio, gas naturale, gpl e zolfo)».

Total, inoltre, ha spiegato che «la fiamma in torcia è significativamente bassa e il contenuto di componenti solforati nel gas residuo è ridotto del 99%. Le condizioni della torcia, salvo ulteriori migliorie attualmente in fase di studio, sono pressoché ottimali. Quanto sopra ad esclusione di sporadici fenomeni di visibilità accentuata della fiamma dovuti a fermata/riavviamento di impianti e apparecchiature specifiche nel corso delle prove di esercizio, che comunque non comportano anomalie ai dati di qualità dell’aria (misurati dalle centraline di monitoraggio predisposte intorno al centro olio come previsto dal piano di monitoraggio ambientale approvato) che continuano a mantenersi anche in questa fase ben al di sotto delle soglie di legge». La compagnia francese ha ricordato che i dati, «oltre che trasmessi in tempo reale all’Arpab, sono pubblicati sul sito di Total E&P Italia e prossimamente lo saranno anche sull'App 'Tempa Rossa' che è in fase di finalizzazione, per assicurare la trasparenza delle nostre operazioni».

Per quanto riguarda l’emergenza sanitaria, Total scrive di aver " adottato misure di prevenzione addizionali». «Il contact tracing effettuato col sistema di sanità pubblica ha consentito di individuare un totale di 37 contatti stretti che sono stati prontamente messi in quarantena. Sono in corso contatti con l'amministrazione sanitaria della Regione Basilicata volti a definire un protocollo congiunto di monitoraggio, ancor più tempestivo ed efficace».