Focolaio a Marsicovetere, gli ospiti della Rsa trasferiti a Potenza

POTENZA - «Tutti gli ospiti della casa di riposo di Marsicovetere (Potenza), attualmente in numero di 35 (di cui 33 positivi al Covid-19), saranno trasferiti domani presso una struttura dedicata del centro 'Universo Salute - Opera Don Uva' di Potenza": lo ha annunciato l’Azienda sanitaria di Potenza.

«Il trasferimento - è scritto in una nota - sarà effettuato garantendo le condizioni di massima sicurezza, utilizzando per i casi sintomatici e con comorbilità le ambulanze del 118 nonché personale sanitario. Saranno utilizzate, laddove necessario, anche barelle di bio-contenimento. La struttura, individuata con il parere della Protezione Civile ed il competente Dipartimento Regionale a fronte della oggettiva indisponibilità di strutture idonee sul territorio regionale, è ubicata esternamente al centro 'Universo Salute - Opera Don Uvà, garantirà le idonee condizioni di sicurezza e comfort (ogni camera è dotata di bagno interno) e sarà raggiungibile mediante percorsi e ingressi dedicati. Gli ospiti saranno assistiti da personale appositamente dedicato alla loro presa in carico. È in via di perfezionamento - ha precisato la Asp - la ratifica di apposito atto di convenzione».