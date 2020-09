Potenza, ad agosto boom di autorizzazioni ore Cig: ben 1,5 milioni

POTENZA - Ad agosto in Basilicata sono state autorizzate 1,5 milioni di ore di cassa integrazione (cig) con causale «Covid-19": in base ai dati del report dell’Osservatorio Inps sono state 725 mila le ore dai Fondi di Solidarietà, 470 mila le ore di cig ordinaria e 250 mila quelle per la cig in deroga.

Ë quanto ha reso noto, in un comunicato, il segretario lucano della Uil, Vincenzo Tortorelli: «Siamo alla conferma - ha detto Tortorelli - che gli effetti dell’emergenza epimediologica su produzione e occupazione sono tutt'altro che avviati verso un sia pure graduale superamento. Anzi i continui incrementi di casi di contagio tra i lavoratori lucani sono per tutti - istituzioni sanitarie e non - un forte richiamo a tenere alta l'attenzione perchè con il rientro a lavoro le condizioni di sicurezza siano sempre e dovunque garantite».

In cinque mesi «di convivenza con un’emergenza epidemiologica senza precedenti», la cassa integrazione ha registrato «gli stessi numeri complessivi del triennio di crisi 2013-2015», secondo Tortorelli, il quale ha evidenziato che «la cassa integrazione è, in tutte le sue diverse gestioni e specificità di settore, uno strumento che in ogni crisi ha saputo, pur con le sue criticità, contenere effetti che sarebbero stati altrimenti devastanti».