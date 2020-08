Potenza, un bazar della droga nel centro d'accoglienza: arrestato 38enne nigeriano

Un uomo di 38 anni, di nazionalità nigeriana, è stato posto agli arresti domiciliari dai Carabinieri, a Potenza, con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di 72 grammi di marijuana.

La droga è stata trovata durante una perquisizione eseguita dai militari in un centro di accoglienza di Potenza. I controlli sono avvenuti con l’ausilio di un’unità cinofila del nucleo di Tito (Potenza) dell’Arma. Nella stanza occupata dal migrante, i Carabinieri hanno trovato «un vero e proprio bazar per la vendita al dettaglio della droga": la marijuana era in 19 involucri di plastica, che sono stati sequestrati.