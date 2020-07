Potenza, distretto petrolifero Val d’Agri sindacati: «Bardi convochi subito tavolo»

POTENZA - «Bardi e Cupparo convochino subito il tavolo della trasparenza o la Val d’Agri diventerà una polveriera sociale». E’ quanto chiedono in una nota congiunta i segretari regionali di Cgil Cisl Uil, Angelo Summa, Enrico Gambardella e Vincenzo Tortorelli in riferimento alla «situazione che si sta determinando nel distretto petrolifero della Val d’Agri».

«Troviamo sorprendente - hanno aggiunto - che si valutino in modo positivo soluzioni provvisorie e pasticciate che risolvono i problemi solo 'temporaneamentè e che nella pratica eludono sia le norme e le prassi consolidate sia i luoghi e i modi per affrontare i problemi».

Per i tre segretari inoltre «la fiammata che si è verificata oggi al centro olio di Viggiano, rappresenta l'ennesimo monito: si convochi con immediatezza il tavolo della trasparenza e si pretenda da Eni il rispetto per la salute dei lucani e per la tutela dell’ambiente».