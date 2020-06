Maratea, il Frecciarossa per la prima volta farà tappa nella «Perla del Tirreno»

MARATEA - Il Frecciarossa ferma per la prima volta a Maratea. Una grande novità e sicuramente una possibilità in più per il turismo lucano. Il collegamento, attivo già da domenica scorsa, durerà per tutta la stagione estiva. Un segnale importante per il territorio dopo il blocco dovuto al covid 19.

Fino al 13 settembre, nella «perla lucana del Tirreno» passeranno ben due dei treni simbolo dell’eccellenza italiana: il Frecciarossa 8511 Sibari – Bolzano e il Frecciarossa 8517 Bolzano – Sibari. Soddisfatto Vito Tedesco, segretario cittadino del Pd, partito che si intesta il risultato: «Un grazie di cuore al sottosegretario Salvatore Margiotta ed alla Regione che hanno permesso questo cambio di passo importante alla nostra comunità, raccogliendo e tramutando in fatti concreti il grido di dolore che come circolo del Pd avevamo lanciato a novembre scorso.

L’arrivo del Frecciarossa a Maratea –continua Tedesco- è una splendida notizia che produrrà effetti positivi per l’intero Lagonegrese e il golfo di Policastro in un momento in cui è di fondamentale importanza favorire la ripartenza del turismo e dell’economia. Ora dobbiamo continuare a batterci per la riapertura della biglietteria e per far istituire una fermata dei pullman in coincidenza con l’arrivo e la partenza dei treni ad alta velocità. Il tutto- conclude il segretario cittadino del Pd- per consentire ai cittadini dell’area di utilizzare appieno le potenzialità del trasporto pubblico, integrando allo stesso tempo il trasporto su gomma con quello ferroviario».

Contenti anche gli operatori turistici che, però, chiedono uno sforzo in più: «Sarebbe una buona cosa – osserva Biagio Salerno, presidente del consorzio albergatori - che queste fermate del Frecciarossa siano rinnovate anche l’anno prossimo e che soprattutto possano partire prima, almeno dal periodo di Pasqua».

I Frecciarossa passeranno da Maratea tutti i giorni. Il primo partirà alle 8. 02, mentre quello proveniente da Bolzano arriverà a Maratea alle 20. 56 per poi proseguire verso Sibari. In poco più di due ore si potrà arrivare a Roma e in cinque ore a Bologna. Un collegamento che operatori turistici e cittadini di Maratea vorrebbero non solo in questa strana estate del covid, ma per sempre.

Un’altra freccia, questa volta argento, si fermerà a Maratea fino al 12 dicembre. Si tratta del Frecciargento 8344 Reggio Calabria - Roma Termini che partirà da Maratea alle 17.38 e del Frecciargento Roma Termini – Reggio Calabria che arriverà nella località tirrenica alle 11. 36.