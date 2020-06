Popolare Bari, regione Basilicata approva risoluzione

POTENZA - Il consiglio regionale della Basilicata, nel corso di una seduta straordinaria che si è svolta oggi, ha approvato all’unanimità una risoluzione con cui si impegna la giunta regionale «a interloquire con i Commissari della Banca Popolare di Bari al fine di scongiurare la chiusura di filiali in Basilicata in realtà mono servizio e aree interne il cui collegamento con i comuni nei quali vengono erogati i servizi bancari è difficoltoso».

Nella risoluzione si chiede inoltre di «evitare disservizi nelle tesorerie», di «rivedere gli accordi che penalizzeranno i dipendenti lucani provenienti dalla ex Banca Mediterranea», e l'impegno «a confrontarsi con i Ministeri competenti e con i Presidenti delle altre Regioni del Sud per definire una strategia comune tra Governo e Regioni, finalizzata al rafforzamento del sistema bancario pubblico e privato per il sostegno degli investimenti e la crescita del Mezzogiorno».