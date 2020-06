Potenza Tempa Rossa, Bardi: «Impiegare risorse in azioni no-oil»

POTENZA - «Quella di oggi è solo la prima di una serie di riunioni in programma: nel mio intervento ho evidenziato che le compensazioni ambientali si devono tradurre in compensazioni di sviluppo: per la prima volta stiamo trasferendo le compensazioni in sviluppo, e sviluppo significa lavoro per il nostro territorio».

Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, al termine di un incontro con i rappresentanti della Total per l’inizio delle attività a Tempa Rossa.

«Le società petrolifere, negli accordi che sono stati fatti, hanno messo a disposizione in cinque anni 50 milioni di euro, che possono essere usati anche in un’unica soluzione».

Bardi ha poi ricordato che «questo è stato un tavolo di presentazione, e di ascolto, e poi ci saranno gli incontri operativi: credo che la Total abbia già in mente un progetto da realizzare nel nostro territorio, che riguarderà la costruzione di droni: sarà importante per dare lavoro, ma potrà essere un progetto da stimolo per l’imprenditoria lucana». «La cosa più importante - ha concluso - è quindi l’invito rivolto agli imprenditori lucani, perché è un’occasione, dopo un periodo travagliato di pandemia, soprattutto per mettere in atto una progettualità importante, per poter dare lavoro e impiegare risorse in azioni 'no oil', importanti per il nostro territorio, dando lavoro e favorendo la tenuta dell’ambiente».