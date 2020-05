Coronavirus in Basilicata, un solo positivo su 551 tamponi

POTENZA - E’ risultato positivo al coronavirus solo uno dei 551 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che i contagi confermati sono in regione 60, con 27 vittime del covid-19 e 307 guariti.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati eseguiti 24.537 tamponi, 24.124 dei quali sono risultati negativi. Le persone ricoverate nei due maggiori ospedali della Basilicata sono 16: al «San Carlo» di Potenza, due sono nel reparto di malattie infettive e due in pneumologia; al «Madonna delle Grazie» di Matera, dieci contagiati nel reparto di malattie infettive, uno in terapia intensiva e uno in pneumologia. Sono in isolamento domiciliare 44 persone.