Coronavirus: chi arriva in Basilicata farà tampone, Bardi emana ordinanza

Chi entrerà in Basilicata «da fuori regione» dovrà sottoporsi al tampone: lo stabilisce un’ordinanza appena emessa dal presidente della Regione, Vito Bardi, e che contiene «ulteriori misure di contrasto e prevenzione» per arginare l’epidemia di coronavirus. L’ordinanza prevede, inoltre, che chi arriva in Basilicata, «anche se asintomatico», comunichi la sua presenza e rimanga in "isolamento fiduciario» per 14 giorni.

Qui il testo completo dell'ordinanza