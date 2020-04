Basilicata, la Regione: tamponi ai poliziotti. «Grazie Governatore». E in Puglia è polemica: niente test

POTENZA - Il governatore lucano Vito Bardi predispone i tamponi a tappeto per tutti gli agenti di polizia lucani contro l'emergenza Covid 19. E mentre in Basilicata ci si organizza con tanto di circolare con numeri di telefono a chi rivolgersi per concordare il test, in Puglia scoppia la polemica tra le forze di polizia e la Regione per sottoporre gli operatori delle forze dell'ordine ai tamponi.

La notizia è stata resa nota in queste ore dal sindacato di polizia: «Ringrazio a nome di tutte le donne e gli uomini in uniforme il Presidente della regione Basilicata Vito Bardi per aver previsto di sottoporre a tamponi naso-faringeo agli operatori della Polizia di Stato oltre che al personale medico, sanitario e a tutti gli appartenenti alle Forze di polizia e al soccorso pubblico. Così Remo Buonsanti, Segretario Generale regionale del SIULP Basilicata, commenta la comunicazione del Dipartimento Politiche della Persona - Regione Basilicata.

«Salvaguardare l'operatività delle Forze di polizia ma anche del soccorso pubblico, come richiesto, che rappresentano il fronte dove si combatte la battaglia contro questa pandemia è fondamentale per arginare e sconfiggere il propagarsi della malattia e quindi per garantire la salute. In questo momento di grande criticità per il nostro Paese e per il mondo intero - continua Buonsanti - il nostro intento è stato quello di pensare a salvaguardare i cittadini nella delicata attività di controllo, cercando di essere per primi, i garanti di sicurezza sanitaria, pertanto parte della soluzione e non del problema. Questo intervento, che va ad aggiungersi a quelli già previsti in altre regioni, aiuta a far fronte all’attuale pandemia e può costituire, considerato che si effettua su un campione omogeneo, anche un valido parametro di studio e di riferimento per gli esperti che ci stanno lavorando», conclude la nota.

In Puglia, invece, la questione rischia di innescare polemiche con la Regione dopo che nei giorni scorsi alcune rappresentanze sindacali di Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria hanno chiesto di poter sottoporre gli operatori ai test. Una situazione che ha ingolosito l'opposizione che è andata giù duro con il Governatore criticandolo pe rla mancanza di attenzione nei confronti delle forze di polizia.