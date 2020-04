Melfi, avevano hashish in casa: coppia nei guai

MELFI - Un uomo di 37 anni e la sua convivente, una donna di 27, sono stati arrestati dai carabinieri, a Melfi, con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella loro abitazione, i militari hanno trovato 21 grammi di hashish già divisi in dosi. Sono stati trovati, inoltre, un bilancino di precisione, una lama intrisa di hascisc, materiale per preparare le dosi e 750 euro in contanti, considerati provento dello spaccio. Nella stessa circostanza, i carabinieri hanno segnalato come assuntori quattro giovani: tre di essi, che erano ospiti nella casa di un loro amico, sono stati anche sanzionati perché hanno violato le disposizioni emesse per contenere l’epidemia di coronavirus.