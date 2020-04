Coronavirus in Basilicata, Moliterno resta «zona rossa» fino al 13 aprile

POTENZA - «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19» nel Comune di Moliterno (Potenza) sono contenute in una nuova ordinanza emessa dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Moliterno è «zona rossa» dallo scorso 17 marzo. L’ordinanza - pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione - sarà valida da domani, 4 aprile, e fino al 13 aprile, ed è stata disposta in considerazione della «rapida evoluzione dell’epimediologia».

Il governatore ha poi emesso una seconda ordinanza per prorogare, sempre fino al 13 aprile, tutte le misure restrittrive già adottate per l’intero territorio regionale.

Tra le misure previste per la «zona rossa» di Moliterno, vi sono «il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti; il divieto di accesso nel territorio comunale, salvo che per assicurare attività e servizi consentiti dalla presente ordinanza e fatta eccezione per il rientro a domicilio o alla residenza di coloro i quali fossero attualmente fuori dal Comune; la sospensione delle attività degli uffici della pubblica amministrazione, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità».

Prosegue la raccolta fondi della Regione Basilicata: la somma raccolta sinora nell’ambito della campagna di comunicazione della Regione Basilicata “Scacco matto al coronavirus” ammonta a 717.313 euro. I fondi verranno utilizzati per acquistare dispositivi di protezione individuale da consegnare al personale sanitario impegnato nell’emergenza Covid-19. Per donare è sufficiente effettuare un bonifico bancario intestato a Regione Basilicata tramite l’Iban IT19Q0542404297000000000382 (Banca Popolare di Bari), inserendo nella causale “Donazione emergenza Coronavirus”