Basilicata, in aumento i positivi (+14) e i morti (11) Nel Materano picco contagi non ancora raggiunto

POTENZA - Aumenta il numero dei contagiati da Covid-19 in Basilicata, purtroppo, cresce anche il numero delle vittime che, dopo la morte di un 68enne di Potenza molto conosciuto in città, sale a 11.

L'uomo era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Carlo di Potenza e, pare, da giorni il paziente avesse sollecitato il tampone.

In seguito alla morte del 68enne potentino, il presidente della Regione, Vito Bardi, ha ordinato l’apertura di una indagine immediata per evidenziare eventuali responsabilità e per prendere tutte le misure necessarie conseguenti.

Lo scorso 20 marzo, in un post su Facebook, il figlio dell’uomo morto in serata ha scritto che da giorni il padre aveva febbre e tosse, e che nei giorni precedenti si era recato anche al pronto soccorso del San Carlo ma era stato rimandato a casa. Ha scritto inoltre che, nonostante diverse richieste, il padre non era stato ancora sottoposto al tampone per il coronavirus. Poche ore dopo la pubblicazione del post, l’uomo è stato sottoposto al tampone, da cui è risultata la sua positività al covid-19 ed è stato poi trasferito al San Carlo dove è morto ieri sera.

La task force regionale ha anche comunicato che in tutta la giornata di ieri, 2 aprile, sono stati effettuati 195 test per l’infezione da Covid–19. Di questi: 180 sono risultati negativi e 15 positivi.

I casi positivi riguardano: 1 il comune di Tricarico; 1 il comune di Policoro; 4 il comune di Pisticci (Marconia); 1 il comune di Nova Siri; 2 il comune di Matera; 1 il comune di Terranova del Pollino; 3 il comune di Potenza; 1 il comune di Moliterno; 1 il comune di Avigliano.

Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 249. Ieri erano 235 (questo dato comprende anche due pazienti avviati alla guarigione ma risultati ancora positivi al secondo tampone), ai quali vanno aggiunti i 15 positivi di oggi e sottratto il dato riferito alla persona deceduta ieri a Potenza su un totale di 2622 tamponi analizzati.

Ai 249 positivi vanno aggiunte 11 persone decedute (1 Spinoso, 4 Potenza, 2 Paterno, 1 Moliterno, 1 Villa d’Agri, 1 Irsina, 1 Rapolla), 3 persone guarite, 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm, 1 paziente di Gioia del Colle e 8 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove attualmente si trovano in isolamento domiciliare.

Attualmente in Basilicata i pazienti ricoverati presso le strutture ospedaliere di Potenza e Matera sono 60 così suddivisi:

Azienda ospedaliera San Carlo (Potenza): malattie infettive 18, terapia intensiva 12, pneumologia 6; Ospedale Madonna delle Grazie (Matera): malattie infettive 17 e terapia intensiva 7.

Tutti i test positivi verranno inviati all'Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive.

TUTTI NEGATIVI 18 TAMPONI AREA SANITARIA - Sono risultati negativi al coronavirus i 18 tamponi oro-nasofaringei inviati all’Azienda sanitaria di Matera dal Crob di Rionero in Vulture dopo che erano risultati positivi 18 dei cento tamponi rapidi effettuati ai dipendenti del Centro regionale oncologico.