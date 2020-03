Coronavirus, raffiche di denunce a Potenza

POTENZA - Sei persone sono state denunciate, a vario titolo, nell’ambito dei controlli svolti in provincia di Potenza dai carabinieri per il rispetto delle prescrizioni sull'emergenza coronavirus. In particolare, le denunce sono state decise a Senise, Brindisi Montagna, San Fele, Filiano e Balvano. Inoltre due persone sono state segnalate alla prefettura come tossicodipendenti.

«Per assicurare l’attuazione delle misure governative per il contenimento dell’emergenza da covid-19», in provincia di Potenza,insieme alle forze dell’ordine saranno al lavoro anche nove militari del contingente di «Strade sicure». È quanto è emerso da una riunione del Comitato di ordine e sicurezza pubblica presieduto dal prefetto del capoluogo lucano, Annunziato Vardè.

Nel documento finale della riunione è inoltre specificato che «i servizi di controllo in atto saranno implementati con il concorso dei militari dell’Esercito».