Basilicata, Camera di commercio dona 80mila euro alla Regione

POTENZA - Per «concorrere al rafforzamento degli strumenti di difesa e gestione dell’emergenza in atto», la Giunta della Camera di Commercio della Basilicata ha deciso di donare 80 mila euro alla Regione. La donazione - secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa dell’ente camerale - rientra nell’ambito dell’operazione denominata «Scacco matto al Coronavirus», realizzata attraverso la messa a disposizione di un conto corrente dedicato su cui «chiunque può offrire il proprio contributo per sostenere gli sforzi del servizio sanitario regionale e consentire l’acquisto di dispositivi medici».

La decisione urgente «è stata presa nella consapevolezza che una progressiva ulteriore diffusione dell’epidemia comprometterebbe ogni possibilità di ripresa del sistema economico regionale».

Il presidente della Camera di commercio lucana, Michele Somma, ha evidenziato che «adesso è il momento di provare, con coraggio, a dare un piccolo contributo, perchè ogni singolo gesto di solidarietà può essere utile a salvare vite umane e a sostenere l’encomiabile sforzo di quanti stanno attingendo ad ogni residua energia per fronteggiare l’emergenza. La risposta dell’Ente camerale va in direzione del richiamo all’unità e alla solidarietà lanciato nei giorni scorsi dal presidente Bardi. E solidarietà, in questo caso, fa davvero rima con un concetto alto che abbiamo spesso utilizzato in passato, quello della sussidiarietà. Ho trovato - ha aggiunto Somma - pieno e forte appoggio da parte della Giunta, espressione delle Associazioni di categoria, che rappresentano il mondo delle imprese. Un mondo che si troverà ad affrontare il post emergenza con tante problematiche, ma questa è un’analisi che va separata dal momento dell’emergenza, ed è per questo che siamo ben felici di poter contribuire alla causa comune: quella che oggi chiama in causa in prima linea il sistema sanitario, il personale medico e paramedico, il meraviglioso mondo del volontariato e quanti - ha concluso - si stanno mettendo a disposizione delle comunità senza risparmiarsi».