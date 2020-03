Potenza, 2 migranti pusher scoperti a spacciare

POTENZA - Trovati in possesso di 28 grammi di droga (tra cocaina, eroina e marijuana), a Potenza, due giovani - uno di 30 anni e l’altro di 26 - ospiti di un centro di accoglienza per migranti, sono stati arrestati dai Carabinieri.

I militari dell’Arma hanno scoperto anche che i due avevano circa mille euro in contanti, provento - secondo gli investigatori - dell’attività di spaccio.