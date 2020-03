Coronavirus, altri 2 positivi in Basilicata: ora sono 10

POTENZA - Due altri casi di Coronavirus in Basilicata: riguardano due persone di Potenza «che si trovano in quarantena nella propria abitazione». In totale, sono quindi dieci i contagi finora riscontrati in Basilicata. «Stazionarie» sono «le condizioni di salute dei pazienti risultati positivi nei giorni scorsi».

Nella nota della task force regionale, è inoltre evidenziato che nel pomeriggio, all’ospedale San Carlo di Potenza, sono stati analizzati nove tamponi: sette negativi e due positivi, quelli delle due persone di Potenza.

Nel comunicato diffuso dall’ufficio stampa della Giunta regionale è poi sottolineato che l’assessore alla Salute Rocco Leone ha reso noto che «il dipartimento regionale Politiche della persona questa mattina ha fatto richiesta del medicinale Tocilizumab, messo a disposizione gratuitamente da Roche e studiato per il trattamento dell’artrite reumatoide e dell’artrite idiopatica giovanile sistemica, che sta dando risultati incoraggianti nella cura della polmonite causata da Covid-19. La struttura regionale «che si farà carico di ricevere il farmaco è quella interaziendale di malattie infettive del San Carlo che in caso di bisogno lo smisterà negli altri presidi sanitari lucani».