Potenza, manca il numero legale, sciolta riunione del consiglio regionale

POTENZA - È stata sciolta per mancanza del numero legale la riunione del consiglio regionale della Basilicata, che si è svolta oggi, a Potenza: in precedenza l'assemblea aveva approvato a maggioranza un disegno di legge sull'autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei propri enti e organismi strumentali per l’anno finanziario 2020.

L’esercizio provvisorio riguarderà, secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa del consiglio, l’assemblea regionale, l'Agenzia di promozione territoriale (Apt), l’Agenzia lucana di sviluppo e innovazione in agricoltura (Alsia), l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (Ardsu), l'Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente in Basilicata (Arpab), l’Ente Parco regionale Gallipoli Cognato, il Parco regionale Chiese Rupestri del Materano, il Parco regionale del Vulture, l’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (Egrib) e l’Agenzia regionale per il lavoro e l’apprendimento della Basilicata (Lab).

La Regione Basilicata «e gli organismi ed enti strumentali della stessa sono autorizzati all’esercizio provvisorio del bilancio fino al 31 marzo 2020»

LILIANA SEGRE INVITATA PER VISITA ISTITUZIONALE - Il consiglio regionale della Basilicata ha approvato all’unanimità una mozione di Mario Polese (Iv) con cui si impegna il presidente della giunta «ad invitare la senatrice Liliana Segre per una visita istituzionale presso la sede regionale, in occasione della quale manifestarle pubblica solidarietà a nome di tutti i rappresentanti di questa Istituzione e dei cittadini lucani».

La mozione è stata firmata anche da Marcello Pittella (Ab), Luca Braia (Iv), Roberto Cifarelli (Pd), Carlo Trerotola (Pi), Vincenzo Acito, Gerardo Bellettieri e Francesco Piro (Fi). Dopo l'approvazione della mozione, Polese ha regalato a tutti i consiglieri regionali il braccialetto arancione «Io scorto Liliana Segre» per la campagna di sensibilizzazione ideata dal giornalista Luca Bottura.