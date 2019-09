Potenza, l'appello del sindaco al ministro Speranza: «Tuteli i presidi sanitari»

POTENZA - Il neo Ministro della Salute, il potentino Roberto Speranza (Leu), «si adoperi affinché i presidi sanitari presenti sul territorio lucano possano essere conservati e adeguatamente supportati per quanto attiene alle strutture e al personale». Lo «auspica» - in una nota - il sindaco di Potenza, Mario Guarente (Lega), il quale ha inoltre espresso «l'augurio di buon lavoro ai due ministri potentini (l'altro è Luciana Lamorgese all’Interno), chiamati a svolgere un delicato e prestigioso compito istituzionale, in due degli ambiti più importanti della vita amministrativa del Paese».

«A livello istituzionale», Guarente ha poi auspicato che Speranza «voglia concretizzare quello che sarebbe davvero un passo importante per la nostra comunità, la creazione della Facoltà di Medicina a Potenza».