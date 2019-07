Tempa Rossa, Consiglio Basilicata approva mozione su intesa Regione-Total

Il Consiglio regionale della Basilicata, nel corso della riunione che si sta svolgendo a Potenza, ha approvato a maggioranza una mozione proposta da Roberto Cifarelli (Pd) e firmata anche da Mario Polese (Pd), Marcello Pittella e Luca Braia (Avanti Basilicata), e Carlo Trerotola (Prospettive lucane) sulla «Intesa Regione - Total per Tempa Rossa».

Con il documento, secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa del Consiglio regionale, si impegna il presidente della Regione e la Giunta regionale «a riaprire con urgenza il tavolo di concertazione con le forze sociali, economiche ed istituzionali, al fine di pervenire quanto prima alla sottoscrizione della preintesa preliminare alla 'Magna Cartà con Total, con i rappresentanti dei Comuni interessati (Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione), con le organizzazioni sindacali e con le organizzazioni datoriali, prima dell’autorizzazione alle prove di esercizio a favore di Total per la coltivazione del giacimento».

Il Consiglio ha poi approvato a maggioranza una richiesta di chiarimenti sul bilancio consuntivo 2018 dell’Ater di Potenza. A fine esercizio 2018 il rendiconto finanziario dell’ente ha evidenziato «un avanzo di amministrazione di 21,7 milioni di euro. I residui attivi ammontano complessivamente a 43,4 milioni di euro (tra crediti bancari e postali, crediti per trasferimenti statali, morosità per canoni e crediti verso concessionari di alloggi). I residui passivi sono pari a 29,4 milioni di euro, con un decremento di circa 2,3 milioni rispetto al 2017. Il conto economico dell’ente, per l’esercizio 2018, rileva un disavanzo economico di 1,3 milioni di euro».