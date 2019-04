Potenza, Andretta candidata del centrosinistra: scalza De Luca

POTENZA - L’investitura ufficiale è arrivata ieri: la consigliera comunale di Potenza, Bianca Andretta (Articolo Uno-Mdp) sarà l’unica donna candidata alla guida del capoluogo di regione e anche la prima nella storia della città da quando è prevista l’elezione diretta del sindaco. È intorno al suo nome che il centrosinistra ha trovato unità anche per le elezioni comunali in programma a maggio nel capoluogo dove alla carica di primo cittadino si sono proposti il consigliere comunale Mario Guarente (Lega) candidato del centrodestra, Valerio Tramutoli già candidato alla presidenza della regione con la lista «Possibile» (di sinistra) e Marco Falconeri per il M5s.

Il sindaco uscente Dario De Luca, che ha governato anche con l’appoggio dei consiglieri di Articolo Uno-Mdp (tra cui Andretta) e di una parte del Pd, pur avendo vinto le elezioni con il sostegno di una lista di centrodestra, invece, potrebbe aver già deciso di fare un passo indietro rinunciando alla ricandidatura. La scelta della consigliera Andretta è stata capace di mettere insieme, dopo numerose riunioni, Partito democratico, +Europa, Centro democratico, Area Popolare, Psi e Articolo Uno-Mdp. Quest’ultimo, inizialmente, aveva indicato la strada del De Luca bis, ieri definitivamente abbandonata e che non aveva trovato la condivisione da parte di tutto il tavolo di centrosinistra.

In una nota inviata alla stampa dalla coalizione a sostegno di Andretta è spiegato come «le forze del centrosinistra della città di Potenza, a seguito degli incontri del tavolo politico che si sono svolti nei giorni scorsi, ha ritrovato sintonia sulla base della volontà comune di proporre, per le prossime elezioni amministrative nella città capoluogo del 26 maggio 2019, una coalizione unita e altamente competitiva in grado di vincere e stoppare le velleità dei populismi e dei sovranismi». Il nome della consigliera era già circolato nei giorni scorsi ma solo «a conclusione del percorso di condivisione e analisi politica» è arrivata la conferma. Andretta ha alle sue spalle un’esperienza in Consiglio comunale in cui le è stata riconosciuta la capacità di «costruire» così come emerso in occasione di una delle ultime riunioni dell’assise cittadina quando alla consigliera, che da presidente della IV commissione aveva spiegato il lavoro svolto per la nuova regolamentazione dei campetti all’aperto, è andato l’apprezzamento anche della minoranza.

«Sono sempre stata dell’idea - ha detto Andretta - di dover costruire con l’opposizione. Il mio spirito è sempre stato questo». Rispetto alla sua candidatura a sindaco Andretta si è detta «tranquilla e serena» mentre riguardo agli altri candidati alla guida del capoluogo di regione per fare la differenza sarà necessario puntare sulla qualità della proposta «con un programma da costruire - ha sottolineato - coinvolgendo quante più forze possibili della città coerentemente a quello che è il mio modo di essere». Bianca Andretta, laureata in giurisprudenza, è mamma di Vincenzo e Lorenzo e dal 2003 lavora presso l’Università degli Studi della Basilicata. Nel suo curriculum non manca l’impegno nel mondo del sociale e del volontariato. Nel 2006 è stata tra le fondatrici ed i fondatori dell’associazione «Potentialmente Onlus».