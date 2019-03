Lauria, sala scommesse abusiva sequestrata

Una sala scommesse situata a Lauria (Potenza) è stata posta sotto sequestro dai Carabinieri perché priva della licenza.

La mancanza della licenza riguardava anche «la società estera di raccolta scommesse», che ha sede a Malta, rappresentata nella sala. I due legali rappresentanti dell’esercizio sono stati denunciati per concorso in raccolta abusiva di scommesse su eventi sportivi senza concessione ministeriale e senza licenza dell’Agenzia delle dogane del Monopolio di Stato. I sigilli sono stati posti anche su nove postazioni per computer, stampanti, televisore, server e modem ad esse collegate.